Şırnak’ta 12 yaşında sigaraya başlayan ve 45 yıl boyunca kullanan 9 çocuk babası 76 yaşındaki Ahmet Şan’ın hikayesi, sigara kullananlar için ibretlik türden. 45 yıl boyunca günde yaklaşık 3 tabaka sigara içen ve bu yüzden 14 ameliyat geçiren Şan, 2 bacağını da kaybederek, koltuk değneğine mahkum oldu. Şan, hikayesinin sigara içenlere ibret olmasını istedi.

Anjiyo, göz ve kulak için 14 kez bıçak altına yattığını anlatan Şan, “12 yaşında başladım sigara kullanmaya. 45 yıla yakın sigara içtim. Bu süre içerisinde toplam 14 ameliyat geçirdim. Sigara nedeniyle bacaklarımın böyle olacağını bilmiyordum. Bir sıkıntı olmaz sanıyordum. Ancak doktor da benden sürekli bırakmamı istiyordu. Yavaş yavaş parmağımda yara çıktı. Doktora gittim. Dediler bu parmağı kesmemiz lazım. Ben de razı oldum ameliyat olmaya. Sonra karın bölgesinden her iki taraf kesilerek ameliyat edildim. Bir hafta hastanede kaldım ve parmağım da iyileşti. Doktorlar sigara içme demişlerdi. Sonra etkisi tam geçmemişti. Mecbur oldum, tekrar gittim hastaneye. Bu kez sağ ayağımı kestiler. Sağ ayağım iyileşti. Sigarayı bıraktım. Ancak sigara içilen yerlere gidiyordum. Kahvede, çalıştığım yerde sigara içiliyordu. Sonra sol ayağıma da vurdu. Doktora tekrar gittim. Artık sigara içmediğimi söyledim. Doktor da, ‘Sigara içilen ortamda bulunuyor musun?’ dedi. ‘Sigara içilen ortamda bulunduğun için böyle oldu’ dedi. Önce ayak parmaklarımı kesti. Ayak ağrılarım geçmeyince tekrar hastaneye gittim. Sonra da sol ayağımı kestiler. O gündür bu gündür böyle geçiniyorum” dedi.

“Sigara kullananlar beni örnek alsın”

19 yıldır sigara kullanmadığını anlatan Şan, “9 çocuğum var. 3 kız, 6 erkek. Bir kızla bir erkek içmiyor. Diğerleri içiyordu. Böyle olduktan sonra 2 oğlan ve eşim bıraktı. İşte örnek oldu onlara. Sigara içenlere sesleniyorum. Beni örnek alsınlar. Kendi çocuklarıma da söylüyorum ama kullanıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bazılarının sigara ve çakmaklarını kırıyorum, atıyorum. Sürekli tembih ediyorum. Hiç kimse sigara içmesin” diye konuştu.

Artık ne kahveye ne de çarşıya gidemediğini dile getiren Şan, sigorta sayesinde protez yaptırdığını, bir akülü arabaya ihtiyacının olduğunu vurguladı.



Melih Yiğit

ŞIRNAK