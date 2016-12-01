Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren alkollü eğlence merkezlerine "Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Çevik kuvvet, motorize ekipler ve asayiş ekiplerinden oluşan 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda iş yerlerinde çalışanlar ve müşteriler olmak üzere yaklaşık bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ekipler, şüpheli gördüğü çok sayıda araçta arama yaptı. Ruhsatsız çalıştırılan 4 iş yerine ve çalışma belgesi olmayan 30’un üzerinde bayana işlem yapıldı. Ayrıca sigortasız çalışan 108 kişiye de işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız silah, çok sayıda mermi, sopa, bıçak, muşta gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Polis, farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Çalışma izni bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu bir bayan da sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.

Selman Ayas