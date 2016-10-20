Başından 3 evlilik geçen resmi kayıtlara göre 96 yaşındaki Şahi Tayurak’ın toplamda 7 çocuğu oldu. Şu an Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Alipaşa semtindeki evde küçük oğlu ile birlikte yaşayan Şahi ninenin, gözlerinin az görmesi dışında herhangi bir sağlık sorunu yok. Neredeyse bir asrı deviren Şahi Nine’nin sağlıklı kalmasının sırrı ise düzenli sabah kahvaltısı yapmak. Atatürk’ün Silvan’a gelişini gören ve Şeyh Said’i hatırlayan Şahi Nine’nin aklında kalan en önemli an ise kıtlık dönemleri. Bu dönemlerde insanların açlıktan öldüğünü, bazılarının da insan eti yiyerek hayatta kaldığını anımsayan Şahi Nine, torunlarının sayısını ise bilmiyor.

90 yaşındaki kızı ile arasında 7 yaş fark görünüyor

Elinde hicri ve miladi döneme ait iki nüfus kağıdı bulunan Şahi Nine, 5. çocuğunu doğurduğunda bile henüz kimliğinin olmadığını söylüyor. Aradan geçen uzun zamanın ardından kendisine kimlik çıkarılan Şahi Nine’nin yaşı, 01.07.1919 olarak düzenlenirken, kayıtlara ise kızı kızının yaşı 06.01.1926 olarak geçti. Kimliğe göre kızından sadece 7 yaş büyük görünen Şahi Nine, yaşının 130’dan fazla olduğunu iddia ediyor.

Beraber yaşadığı oğlu Cemal Tayurak ise büyüklerden aldıkları bilgilerle annesinin yaşının 130’dan fazla olduğunu iddia ederek, “Şu anda 5. kuşak torununu görmüş. Türkiye’nin her yerinde torunları var. Tahminime göre 450 torunu var. Büyük ablam ile arasında 7 yaş görünüyor, bu da kimliğe yaşının yanlış vurulduğunu ortaya çıkarıyor. Annemin gerçek yaşının ortaya çıkarılması için çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.

Annesiyle aralarında 7 yaş fark görünen Telliye Tayurak ise, “Annemin yaşı çok, bunu biliyoruz. Benim yaşım 100’e dayandı. Çok şükür sağlığı yerinde, ben babamı görmedim. Geçmişe ait çok fazla şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

Aydın Yorat

