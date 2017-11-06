465 organ bağışı müracaatıyla Türkiye birincisi oldu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen ay organ bağışında büyük bir başarıya imza attı. Ekim ayında Organ Bağışı Bürosuna yapılan 465 müracaat, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini Türkiye’de zirveye taşıdı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2017 yılı Ekim ayında organ bağışı konusunda birinci olması nedeniyle açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Fatih Özkan, “Şehrimiz ve hastanemiz adına son derece gurur verici bir durum” dedi.

Hastanede kurulan Organ Bağışı Bürosuna insanların kendilerinin bağışçı olarak başvurduğunu kayıt yaptırdığını belirten Özkan, “Organ bağışı çok önemli ve biz de çok önem verdiğimiz bir konu. Bizim için de gerçekten gurur kaynağı bir durum oldu. Tabii yeterli mi değil. Organ bağışı noktasında ülkemiz çok önemli bir noktaya geldi. 2010 yılı ile kıyasladığımızda, gerek bağışçıların gerekse organ bağışlarının arttığını görüyoruz. 2016 yılında 600 civarında organ bağışı gerçekleşmiş. Ancak ülkemiz gerçekleriyle kıyasladığımızda bunun çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki başta böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer gibi organ bekleyen 30 bin civarında hastamız var. Biz beyin ölümü belirleme noktasında ve bu beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışı alma konusunda önemli adımlar atmalıyız. Bunun paydaşları olarak Sağlık Bakanlığımız, Diyanet İşleri ve gerekli diğer paydaşlar üzerine düşeni hakkıyla yapmaya çalışmaktalar. Biz de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bunu destekliyoruz. Ancak organ bağışı konusunda hala Avrupa standartlarında değiliz. Maalesef beyin ölümü belirlenenlerin yüzde 25’i organ nakli konusunda kabul görüyor. Dolayısıyla sayıları artırmamız lazım. Şu anda da dünya çapında iyi bir noktalara geldik. Dünyada çok ciddi yerlere vardık. 2017 yılı Ekim ayında bizdeki yapılan organ nakli sayısı toplamda 465 civarında. Bu sadece bir ay da yapılan organ bağışı sayısıdır” diye konuştu.

Şahin Binici