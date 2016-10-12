Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan çıklamada, "Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azaz doğusunda yer alan 4 meskûn mahallin (Kafrah, Suran, İhtimalat, Duvaybik) alınması maksadıyla başlatılan taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 12, Aktarin bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 olmak üzere toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 muhalif şehit olmuş, 22 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 132 meskûn mahalde (yaklaşık bin 100 kilomtrekare) güvenliği artırıcı önlemler sürdürülmektedir. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 77 DEAŞ terör örgütü hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından (FIRTINA, ÇNRA ve Tank) atışlar yapılarak, ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, İhtimalat ve Duvaybik’te bulunan 6 hedefe 6 bomba atılmış, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılan 1, savunma mevzii haline getirilen 4 olmak üzere toplam 5 bina ve 1 keskin nişancı mevzii imha edilmiştir" denildi.

HAVA HAREKATLARINDA 28 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Koalisyon güçlerinin Kafrah (5), Duvaybık (3), Wakah ve Arşak’ta tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik 9 hava harekatı düzenledikleri belirtilen açıklamada, "İcra edilen 9 hava harekâtı sonucunda, 28 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan 1 araç ve 3 bina imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, çoğu tuzaklanmış 13 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1036 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadeleri yer aldı.