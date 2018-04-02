47 kişiye mezar olan Beşköy'de facianın üzerinden 20 yıl geçti

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy mahallesinde 7 Ağustos 1998 yılında meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 47 kişi hayatını kaybederken, 62 konut, 63 işyeri, Belediye garajı, İlköğretim Okulu, değirmen, cami ve cami lojmanı tamamen yıkılmıştı. 4 binanın ayakta kaldığı selde adeta haritadan silinme noktasına gelen Beşköy’e ulaşım 2 gün sonra sağlanmıştı. Şüpheli trafik kazaları sonrasında hayatlarını kaybeden Eski Maliye Bakanlarından Adnan Kahveci ve eski valilerden Recep Yazıcıoğlu’nun da memleketi olan Beşköy, Dağardı, Konuk, Yılmazlar, Büyük Doğanlı ve Küçük Doğanlı köylerinin birleşmesiyle oluşturulmuştu. Sel ve heyelanın meydana geldiği yılda belde olan Beşköy o dönemlerde 5 bin 400 nüfusa sahipti. 47 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden geçen 20 sene içerisinde sürekli göç veren Beşköy’de şimdilerde bin 900 kişi yaşıyor. Afet bölgesi olması nedeniyle konutun yapılamadığı Beşköy’de mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

"Sürekli göç veriyoruz"

1998 yılında yaşanan sel ve heyelan felaketinde Beşköy’de yaşadığını belirten Hasan Yıldırım, mahallenin afet alanı olduğunu söyledi. Sürekli göç verdiklerini kaydeden Yıldırım, “1998 yılında oluşan sel felaketinde sonucu burada ikamet ediyordum. O seli, felaketi yaşadık. Köprübaşı ilçesine benzer bir çarşımız vardı. Sağlık ocağı, okul, cami ve kuran kursu vardı sel olunca bu binaların tamamı yıkıldı. 20 seneden bu yana yapılan sadece ilçeden yukarı bir asfaltlamamız var. Dere yataklarının belirli kısımları ıslah edildi. Şuanda bir tehlike gözükmüyor ama burası halen afet alanıdır. Burada ikamet yapılmıyor, imar yasağı var. 20 yılda bize verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmemiştir. Selden 5 bin 400 nüfusa sahipken şuanda bin küsur nüfusa sahibiz. O dönemlerde her mahallede okul vardı. Onları toplayarak tek bir okul yaptık, 180 civarında o dönemlerde öğrencimiz vardı. Şuanda öğrenci sayımız 100 civarında. Vatandaşlarımız sürekli göç veriyor. İş yok ürettiğimiz bir şey yok sürekli tüketiyoruz” dedi.

“Yaz-kış 10 kişiyle sohbet ediyoruz”

Kaderlerine terk edildiklerini dile getiren Yıldırım, “Biz burada yaz-kış 10 kişiyle sohbet ediyoruz. Başka kimse yok. Artık gurbetten kimse gelmiyor. Gelenler de yaylaya çıkıyor burada oturan yok. Yerleşim alanımız yok denecek kadar az. Afetten kalan 3 tane konut var. Bir çay ocağımız bir de bakkalımız var. Sürekli göç veriyoruz. 5 tane hidroelektrik santrali var. Burada tabiatı da yıktılar. Dinamik çok patlattılar kırılmayan ev yok. Bir kısmı mahkemelik bir kısmı ise uzlaştılar. Yetkililerden talebimiz bu yöredeki yolların bir an önce betonlanması ve genişletilmesi gerekiyor. Biz bu yörede Adnan Kahveciler, Recep Yazıcıoğulları gibi devlet millet sevdalıları yetiştirdik büyüttük, gönderdik. Ama bunların hatırına bize dönüp bakmadılar. Ben 70 yaşımdayım, benim de çocuklarım gitti. Ben öldükten sonra çocuklarım buraya gelmeyecek mi? Yazık günah değil mi? Burası şenlik olursa buraya gelirler. Devlet burada yatırım yapmazsa vatandaş buraya niye gelsin. İş yok güç yok. Kaderimize terk edildik. İlgilenen yok” diye konuştu.

55 yıldır Beşköy’de yaşadığını söyleyen Tahsin Aydın ise yetkililerden yardım istediklerini belirterek, “Sağlık ocağımız ve camimiz yok. Sürekli göç veriyoruz. Beşköy’e bakan yok. Göç vermemek için yetkililerden buraya yatırım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse