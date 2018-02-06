Diğer
Kategoriler

470 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Şanlıurfa’da girdikleri evdeki kasayı açıp içerisindeki 470 bin liralık altın ve paraları çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

470 bin liralık hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

06 Şubat 2018 19:08

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde yaşandı. Hırsızlar, girdikleri bir evin içindeki çelik kasayı matkapla açarak değeri yaklaşık 287 bin lira olan1 kilo 980 gram altın, 17 bin 800 dolar ile 115 bin Türk lirası çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç