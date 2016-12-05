Uşak’ta polis yaklaşan yılbaşı öncesi alkollü eğlence yerlerinde sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesi amacıyla çalışma ve denetimler gerçekleştirdi. Polis aldığı bir ihbar üzerine kent girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada (70 cl) 33 şişe votka, (70 cl) 240 şişe viski, (100 cl) 204 şişe viski olmak üzere; toplam 477 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.

Aynı denetimler kapsamında kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen R.Ç. (38) isimli şahsın dükkânında, deposunda ve aracında yapılan aramada ise toplam (53) şişe kaçak ve sahte içki, pet şişeler ve damacanalar içerisinde 366,5 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Olaylarla ilgili R.Ç. (38), İ.A. (27) ve T.A.(23) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ertunç Öztürk