AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cinsel istismar tasarısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Turan, “Gündemde olan ve çok iyi niyetle hazırlanmış olan, toplumun talepleri doğrultusunda düzenlenmiş olan malum yasa, toplumdan gelen bazı teklifler, değerlendirmeler, muhalefetin talepleri göz önünde bulundurularak az önce komisyona çekilmiş oldu. Komisyonumuz bugün veya yarın toplanarak CMK kanunundaki düzenlemeleri içeren 48 maddelik tasarıyı, cinsel istismar diye ifade edilen, biz çocuklar ve kadınlar için önemli olduğunu düşündüğümüz bu yasanın ayrılarak görüşülüp Genel Kurula inmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“TASARININ TAMAMI ÇEKİLDİ"

Muhalefetten gelen tepkilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Turan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Şimdiye kadar ilk defa genel kuruldan bir kanun teklifi çekiliyor değildir. Aslında muhalefet kendi kimliğini ortaya koymuş oluyor. Düne kadar bu kanunu çekin diyen muhalefet bugün çekemezsiniz demeye başladı. Bu akla ziyan bir yaklaşımdır. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi genel kurulumuza bu konuda ilgili komisyon ve bakanlığın dilekçesi verildi. Komisyon başkanımızın talebi doğrultusunda da divan da okunarak artık bu işlem geride kalmış oldu. Çekilir mi çekilmez mi tartışması geride kaldı ve CMK kanunundaki 48 maddelik düzenleme şuan itibaren çekilmiş ve komisyona havale edilmiş durumdadır. Tasarının tamamı çekildi. Bununla ilgili çalışmayı komisyonumuz yapacak ve tekrar revize ederek genel kurula gönderecektir.”

Toplumda küçük yaştaki çocukların, kadınların eşlerinin cezaevinde olmasından dolayı ortada bir mağduriyetin söz konusu olduğunu ve bunun için gelen talepler üzerine böyle bir düzenlemenin yapıldığına dikkat çeken Turan, “Gelen tepkiler, teklifler, değerlendirmeler bizi bu teklifi komisyona çekmeye zorunlu kıldı. Bundan sonra, kendisinin mağdur olduğunu iddia eden, eşini sevdiği halde erken evlendiği için eşine 10-15 sene cezaevine konmasından dolayı mağduriyeti olduğu kişilerin muhalefet partilerine teklif yapmasından başka alternatif kalmadı. Biz istedik ancak derdimizi iyi anlatamadık. Mağdur olduğunu iddia eden ailelerin, muhalefet partilerine taleplerini iletmede fayda var. Eğer muhalefet bu konuda adım atar, bizim niyetimizi sorgulamaz ve makul olan teklifi verirse baş tacı geleni yaparız. Hiç hak etmediğimiz ithamlarla, suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Bir derdimiz vardı. Yaşı büyümüş, çoluk çocuk sahibi olmuş, düğün dernek yapmış, resmi olarak da evlenmiş olmasına rağmen evliliği eski yıllarda olduğu için ceza alan insanların dışarıda olan ailelerinin mağdur olmaması için iyi niyetli bir adım attık. Fakat öyle bir ithamlarla karşılaştık ki, aklımıza gelmeyen suçlamalarla karşılaştık. Eğer muhalefet bu konuda aklıselime gelir ve meseleye soğuk akılla yaklaşırsa bu konu bir daha değerlendirilir” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU YA YALANCI YA DA CAHİL"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin ise Turan şunları söyledi:

“Grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu, akla ziyan bir yaklaşımda bulundu. ’15 Temmuz şehitlerine ve ailelerine verilen değer, PKK ile savaşırken kaybedilen şehitlerimizin ailelerine verilmiyor’ dedi. Bunu ben canlı izledim ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 2012 yılında askerlik kanununda değişiklik yapıldı ve PKK ile mücadele ederken şehit olan askerlerimizin ailelerine askerlik yapmama hakkı verildi. Bugünkü KHK’da çıkartılan düzenleme, o haktan 15 Temmuz şehitlerinin de yararlanması teklifidir. Kılıçdaroğlu ya yalancı ya da cahil.”