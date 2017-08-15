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48 sene her gün bir tane ağaç dikti

Bangladeş’te yaşayan ve 12 yaşındayken başlayıp tam 48 yıl her gün bir tane ağaç diken 'ağaç aşığı' Abdus Salam Shek, 60 yaşında vefat etti.

48 sene her gün bir tane ağaç dikti

15 Ağustos 2017 11:15

Uzun yıllar çekçekçilik yapan Shek, ailesinin geçimini güçlükle sağlamasına rağmen kazandığı paranın bir bölümü ile her gün bir tane ağaç diktiğini anlatmıştı. Faridpur şehrinde yaşayan Abdus Salam, 12 yaşından beri doğa ve ağaç sevgisi ile her gün bir tane ağaç dikme alışkanlığı olduğunu ifade etmişti. 60 yaşında vefat eden Abdus Salam Shek, 48 yıl boyunca 17 bin 532 adet ağaç diktiğini söylemişti.

Ailesini güçlükle geçindiriyordu

Vefatından önce yapılan bir röportajda Abdus Salam, “Gündüz bir tane ağaç dikemesem geceleyin uykum tutmuyor. Çalışmaktan gündüz ortalama 100 taka (5 TL) kazanıyorum. Bu paradan çocukların ekmek parası bile yetmez, ancak bu paradan bir kısım her gün bir tane ağaç satın almayı sürdürüyorum” şeklinde konuşmuştu.

“Ağaç dikmezseniz hiç olmazsa kesmeyin”

Sadece ağaç dikmekten görevinin bitmediğini anlatan Abdus Salam Shek, “Diktiğim ağaçlarına sulanması yapıyor, kesilmesin diye her gün kontrol ediyorum. Ayrıca diktiğim ağaçları hep kamu yerlerinde diktim, çünkü kimse kesemezsin ya da kişiselleştiremesin. Şunu isterim ki sağlıklı yaşayabilmemiz için herkes ağaç diksin. Dikemezse hiç olmaza kesmesin” diye konuşmuştu.

"Ağaç dikmek Allah'ın emri"

Ağaçların arasında en çok meyve ağaçlarını diktiğini belirten Abdus Salam, “Ben en çok meyve ağaçlarını dikiyorum. Çünkü bu Allah’ın bir emirdir” ifadelerini kullanmıştı.
“Daily Star” gazetesinin 26. yıl dönümünde gazete yetkileri tarafından ödüllendiren Bangladeş’in bu ağaç aşığının dün vefat ettiğini bildirildi. 

Etiketler: ağaç dikme, Bangladeş


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