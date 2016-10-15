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4.8 şiddetindeki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

Merkez üssü Kocaeli Kandıra olan ve 4.8 şiddetinde olduğu ifade edilen deprem Zonguldak merkez başta olmak üzere ilçelerde de hissedildi.

4.8 şiddetindeki deprem Zonguldakta da hissedildi

15 Ekim 2016 12:37

Depremin Karadeniz’in ortasında olduğunu ifade eden AFAD yetkilileri, depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Deprem Zonguldak merkez ve ilçelerinde hissedilirken yaklaşık 10 saniye sürdü. Karadeniz’in ortasında net bir fay hattı olmadığını belirten yetkililer, bu depremden korkulmaması gerektiğini ve bu depremi tetikleyen ikinci bir depremin olması olsalığını beklemedikleri söylenildi. Zonguldak’ta depremi hisseden vatandaşların ne olduğunu dahi anlayamadan panikleyip, sokaklara çıktığı gözlendi. 

Etiketler: AFAD, deprem, karadeniz


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