Depremin Karadeniz’in ortasında olduğunu ifade eden AFAD yetkilileri, depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Deprem Zonguldak merkez ve ilçelerinde hissedilirken yaklaşık 10 saniye sürdü. Karadeniz’in ortasında net bir fay hattı olmadığını belirten yetkililer, bu depremden korkulmaması gerektiğini ve bu depremi tetikleyen ikinci bir depremin olması olsalığını beklemedikleri söylenildi. Zonguldak’ta depremi hisseden vatandaşların ne olduğunu dahi anlayamadan panikleyip, sokaklara çıktığı gözlendi.