Erzurumlu esnaf Muhittin Olçan Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa, 481 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan "Binbir Hatim" geleneği anısına soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için bin 1 ekmek bıraktı. Hatim geleneği kapsamında her yıl doğaya hayvanlar için bin 1 ekmek bıraktığını ifade eden Olçan, "Sadece evde yaşayan hayvanlara değil doğada yaşayan hayvanlara da bakalım. Onları unutmayalım" dedi.

Erzurum’da kışın dağların tamamen karla kaplanmasından dolayı dağdaki hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı çektiğini belirten esnaf Muhittin Olçan, "Her yıl kış mevsiminde okunan Binbir hatim zamanı Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa 1001 ekmek getirip bırakıyorum. Burası Binbir hatimlerinin başladığı yerdir. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yardımları ile bu yıl da türbe civarına 1001 ekmek bıraktım. Aşırı soğuklarının yaşandığı bu günlerde doğaya bıraktığım 1001 ekmekle yaban hayvanları uzun bir süre aç kalmayacaktır. Bu bizim insani görevimiz. İnsanların aç kalmaması gerektiği gibi yaban hayvanlarının da aç kalmaması gerekiyor. Ayrıca sadece evde yaşayan hayvanlara değil doğada yaşayan hayvanlara da bakalım. Onları unutmayalım" diye konuştu.

Ekmekleri arkadaşlarının yardımı ile karla kaplı Pir Ali Baba'nın türbesinin yakınlarına bırakan Olçan, daha sonra devlet büyükleri ve bütün vatandaşlar için dua etti.

Doğa Alca - Selçuk Kaya