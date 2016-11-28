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49 terörist etkisiz hale getirildi, 269 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada toplam 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini, örgüte yardım ve yataklık yapan 269 kişinin yakalandığını açıkladı.

49 terörist etkisiz hale getirildi, 269 kişi yakalandı

28 Kasım 2016 11:47

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde(21 - 28 Kasım 2016) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 294 operasyonun gerçekleştirildiği, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 14’ü ölü, 11’i sağ olmak üzere toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda ise 24 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği bildirildi. Toplamda ise 49 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

“1 BOMBALI ARAÇ TERÖR EYLEMİNİN ENGELLENDİ”

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından kullanılan 127 sığınak ve barınağın, tuzaklanan 40 el yapımı patlayıcı/mayının imha edildiği, 1 bombalı araç terör eyleminin engellendiği, 4,8 kilogram Jel patlayıcı, 2,2 kilogram plastik patlayıcı, bin 440 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, 29’u ağır ve uzun namlulu (1 adet M-16, 27 adet Kalaşnikov, 1 adet Roketatar) olmak üzere 63 adet silahın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca 20 ton gıda malzemesi, bin 100 adet giyim, 95 adet tüp ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

“ÖRGÜTE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN 269 KİŞİ YAKALANDI”

Örgüte yardım ve yataklık yapan 269 kişi yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında ise, piyasa değeri 21 milyon 259 bin 974 TL olan; 105 kilogram Eroin, 3 bin 958 kilogram Esrar, 6 kilogram Kokain, 6 bin 224 adet uyuşturucu Hap, 1 kilogram Sentetik Kannabinoid (BONZAİ), 124 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği, ayrıca piyasa değeri 66 milyon 943 bin 835 TL olan; 9 milyon 543 bin 485 adet kaçak sigara, 30 bin 860 litre akaryakıt ele geçirildiği ve bu kapsamda 762 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında da 48 DEAŞ mensubunun gözaltına alındığı, bunlardan 38‘inin tutuklandığını bildirildi.


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