Diğer
Kategoriler

49 yaşındaki kadının futbol tutkusu

Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay, 35 yıldır futbolla oturup, futbolla kalkıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve binin üzerinde spor gazetesi biriktiren Ay, önemli spor olaylarını da defterine not alıyor. Futbolcu olma hayaliyle yaşayan Ay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak istiyor.

49 yaşındaki kadının futbol tutkusu

06 Şubat 2017 09:36
49 yaşındaki kadının futbol tutkusu - Tıkla İzle

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden 49 yaşındaki Azize Ay’ın 14 yaşında başlayan futbol merakı tutkuya dönüştü. Bu yaşından itibaren spor gazeteleri biriktirerek, önemli spor olaylarını not almaya başlayan Ay, binin üzerinde gazete biriktirdi. Yıllarca bir kadın futbol takımında forma giymek isteyen Ay’a, ailesi “Kadınlar futbol oynamaz” diyerek, izin vermedi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ay, evlendiğinde düğün salonuna bile Fenerbahçe marşı eşliğinde girerek, sarı ve lacivert renklerinde olan düğün çiçeğini kıyamadığı için atmadığını anlattı. Tek hayali bir futbol takımında oynamak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak olan Ay, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına toplu hünerlerini de sergiledi.

“Bütün maçları yazıyorum”
Futbolla yatıp, futbolla kalktığını belirten Ay, imkanı olmadığı için maç yapamadığını ancak yalnız başına antrenmanlar yaptığını belirtti. 1982 yılından beri maçları takip ettiğini ve önemli spor olaylarını günlüğüne kaydettiğini anlatan Ay, “Bine yakın gazete biriktirdim. Halter, boks, basketbol gibi spor dallarını da takip ediyorum. Defter de tutuyorum. Haftanın futbolcularını, gollerini yazıyorum. Yorumlar yapıyorum. Fenerbahçeliyim ama bütün futbol maçlarını yazıyorum” dedi.

“İlk aşkım Fenerbahçe, ikincisi eşim”
Sekiz yıl önce evlendiğinde düğün salonuna Fenerbahçe marşıyla girdiğini dile getiren Ay, “Gelin çiçeği de sarı lacivertti. ‘At, at’ dediler, atmadım çiçeği. Gittiğim salon da sarı lacivertti. Eşim de saygı gösterdi bana. İlk aşkım Fenerbahçe, ikinci aşkım eşim diyebilirim. İlkokula giderken anneme ‘nöbetçiyim’ diye yalan söylerdim. Topumu önceden aşağı atardım. Oradan okula gider top oynardım. Topla yatıp topla kalkardım. 'Futbol, futbol, futbol' diyorum. Kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum. Spor yaptığım için dinç hissediyorum kendimi. Şimdi görev verseler bir bayan futbol takımında kalecilik bile yaparım. Daha da umudum var. Daha önce Van Şalvarspor vardı. Gitmeye özendim. İzin vermediler. Adana Dostlukspor, Ankara Sitespor vardı. Amcam izin vermedi, gidemedim. Babamı kaybettiğim için amcam büyüttü beni. Babam Diyarbakır Bağlar Gençlik’te futbolcuymuş. Bütün özellikleri bende var. Bu merakım ondan dolayı olabilir. Annem ben uyurken topu kucağımdan alıp kaldırıyordu” diye konuştu.  

Aysel Ertunç - Emrah Kızıl
 

Etiketler: futbol


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!