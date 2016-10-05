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49 yerinden bıçaklanan kadının cenazesi hastaneden alındı

Eskişehir'de eşi tarafından 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen Elvan Dedeler'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.


05 Ekim 2016 12:07

Dün meydana gelen olayda, Şarhöyük mahallesi Kuyular sokak üzerinde bulunan evlerinde Sedat D., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 30 yaşındaki eşi Elvan Dedeler'i 49 yerinden bıçaklayarak yaralamış, 4 çocuk annesi talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Sedat D., ise çıkarıldığı mahkemece dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay sonrasında Elvan Dedeler'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Dedeler'in cenazesi yakınları teslim edildi. Hastane morgundan alınan Dedeler'in öğlen namazına müteakip Kuyubaşı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. 

Etiketler: 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen Elvan Dedeler, cenaze, eskişehir


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