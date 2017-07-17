49 yıllık asker arkadaşları sosyal medya sayesinde 15 yıldır bir araya geliyor

Kars 14’üncü Tank taburunda 49 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar, sosyal medyadan birbirlerini bulup yıllar sonra buluştular. Son 15 yıldır kesintisiz bir arkadaşın evinde buluşan Askerlik arkadaşları, askerlik anılarından konuşup hasret giderdiler.



Kars 14’üncü Tank taburunda askerlik yapan Ispartalı Mustafa Altınok’un birkaç asker arkadaşını ziyaret etmesinin ardından diğer arkadaşlarında sosyal medyadan mesajlaşıp konuşurken birlikte askerlik yaptıkları arkadaşlarını sosyal medyadan ve telefonlarından ulaşmaya başladı. Mustafa Altınok, " Facebook’ta tüm arkadaşlarımın isimlerini ararken kendilerine ve yakınlarına ulaşarak 27 arkadaşı topladım. O zamanki Tankçı Teğmen olan ve şuan emekli olan Tankçı Albay Atilla Kürüm’ü de bularak tüm arkadaşlarla buluşmaya başladık. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan asker arkadaşları, son 15 yıl içinde her yıl bir arkadaşın evinde toplanma kararı aldık. Toplam 27 kişi buluşmaya geldi. 3 arkadaşımız rahmetli oldu. Toplandığımız yerlerde askerlik anılarını tazeleyip geçmişte yaşadıkları anıları anlatıp hasret gideriyoruz. Çok güzel anılarımız oluyor. Bizleri yalnız bırakmayan o zaman ki komutanımız ve emekli olan Tankçı Albay Atilla Kürüm’e teşekkür ediyoruz. Bu yıl Korkuteli’de İsmail Karamanlar’ın ev sahipliğinde buluştuk. Gelecek yıl Sakarya Pamukova’da buluşacağız. Bu birlikteliğimize eşlerimiz ile katılıyoruz. Ayrıca vefat eden 3 arkadaşımızın yerine de evde sağ olan eşi ve çocukları katılıyor” dedi.



14.’üncü Tank Taburu Komutanı Emekli Tankçı Albay Atilla Kürüm ise "Bu birlikteliğimizde siyaset yok, tamamen doğal bir buluşma oluyor. Beni ilk bulduklarında oğluma ulaşmışlar. Ben özelikler çocuklarıma tembih etmiştim. Beni arayan ve soran olursa kimseye telefonumu vermeyin diye. Baktım ki benim Kardaki askerlerim arıyor ve hemen buluştuk. 15 yıldır kesintisiz buluşuyoruz. Çok örnek bir buluşma oluyor” dedi.

Adem Durmaz