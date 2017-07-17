Diğer
Kategoriler

49 yıllık asker arkadaşları sosyal medya sayesinde 15 yıldır bir araya geliyor

Kars 14’üncü Tank Tabur Komutanlığında 1968 yılında aynı anda askerlik yapan 27 arkadaş, 15 yıldır geleneklerini devam ettirerek her yıl bir arkadaşın evinde buluşuyorlar. Buluşmanın bu yılki adresi İsmail Karamanlar’ın Korkuteli ilçesindeki evi oldu.

49 yıllık asker arkadaşları sosyal medya sayesinde 15 yıldır bir araya geliyor

17 Temmuz 2017 13:02

Kars 14’üncü Tank taburunda 49 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar, sosyal medyadan birbirlerini bulup yıllar sonra buluştular. Son 15 yıldır kesintisiz bir arkadaşın evinde buluşan Askerlik arkadaşları, askerlik anılarından konuşup hasret giderdiler.

Kars 14’üncü Tank taburunda askerlik yapan Ispartalı Mustafa Altınok’un birkaç asker arkadaşını ziyaret etmesinin ardından diğer arkadaşlarında sosyal medyadan mesajlaşıp konuşurken birlikte askerlik yaptıkları arkadaşlarını sosyal medyadan ve telefonlarından ulaşmaya başladı. Mustafa Altınok, " Facebook’ta tüm arkadaşlarımın isimlerini ararken kendilerine ve yakınlarına ulaşarak 27 arkadaşı topladım. O zamanki Tankçı Teğmen olan ve şuan emekli olan Tankçı Albay Atilla Kürüm’ü de bularak tüm arkadaşlarla buluşmaya başladık. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan asker arkadaşları, son 15 yıl içinde her yıl bir arkadaşın evinde toplanma kararı aldık. Toplam 27 kişi buluşmaya geldi. 3 arkadaşımız rahmetli oldu. Toplandığımız yerlerde askerlik anılarını tazeleyip geçmişte yaşadıkları anıları anlatıp hasret gideriyoruz. Çok güzel anılarımız oluyor. Bizleri yalnız bırakmayan o zaman ki komutanımız ve emekli olan Tankçı Albay Atilla Kürüm’e teşekkür ediyoruz. Bu yıl Korkuteli’de İsmail Karamanlar’ın ev sahipliğinde buluştuk. Gelecek yıl Sakarya Pamukova’da buluşacağız. Bu birlikteliğimize eşlerimiz ile katılıyoruz. Ayrıca vefat eden 3 arkadaşımızın yerine de evde sağ olan eşi ve çocukları katılıyor” dedi.

14.’üncü Tank Taburu Komutanı Emekli Tankçı Albay Atilla Kürüm ise "Bu birlikteliğimizde siyaset yok, tamamen doğal bir buluşma oluyor. Beni ilk bulduklarında oğluma ulaşmışlar. Ben özelikler çocuklarıma tembih etmiştim. Beni arayan ve soran olursa kimseye telefonumu vermeyin diye. Baktım ki benim Kardaki askerlerim arıyor ve hemen buluştuk. 15 yıldır kesintisiz buluşuyoruz. Çok örnek bir buluşma oluyor” dedi. 

Adem Durmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!