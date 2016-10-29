Görsel bir şölene dönüşen yürüyüşte, hem izleyenler hem de çocuklar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadılar. Yürüyüş sonunda Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince rekor tescil edildi.

AVM'nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması, bir AVM içerisinde bugüne kadar en yüksek katılımcı sayısı ile gerçekleştirilen yürüyüş olarak da ayrı bir önem kazandı.

Prof. Dr. Orhan Kural, yapılan etkinlik ve kırılan rekor için şöyle konuştu: ''Gençler son yıllarda sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Bu insanları etkiliyor. Toplum karşısındaki sorumluluklarını azaltmış oluyorlar. Japonya'da her okul haftada bir defa sosyal etkinliğe katılmak zorunda. Bu orada zorunlu. Bu yaptığımız etkinlik gençlerin buluşmasıdır. Bence ilk planda onların sosyalleşmesi açısından çok önemli. Ayrıca bir amaç ile buluştuk. Atamızın bize hediye ettiği, Cumhuriyete daha çok sarıldık. Buda beni sevindiriyor. Bugün İstanbul'un farklı yerlerinden gelen 493 çocuk 'Cumhuriyet Yürüyüşü' için toplandılar. Güzel bir katılım oldu ve büyük coşku yaşandı. Bu durum beni çok sevindirdi Böylece Dünya Çocuk Rekorlarının 66'ncı Rekorunu büyük sevgi ve coşkuyla tescil ettik ve imzaladık. Dilerim, Cumhuriyette nice yıllarda bir araya geliriz.''

Öğrencileri ile rekor etkinliğine gelen öğretmen Didem Savaşer Erdoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için burada öğrencilerimiz ile toplandık. Bu coşkuyu birlikte yaşamak için buradayız. Kalabalık geldik. Geleceğimizin güzel olması için bu tür organizasyonların sık sık yapılması lazım. Bu coşkuyu hep beraber ve daha fazla yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun'' dedi.