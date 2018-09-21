4N1K İlk Aşk 11. BÖLÜM izle! 4N1K 12.bölüm fragmanı | 4N1K'da neler olacak? (21 Eylül 4N1K)

4N1K İlk Aşk 11. bölüm izle! 4N1K 12.bölüm fragmanı | 4N1K'da neler olacak? 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen 4N1K İlk Aşk dizisi yeni bölümde Yaprak'ın yalan aşk itirafı Ali'yi derinden yaralar. Okul gündemine Yaprak Barış aşkı bir anda bomba gibi düşer. 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek.

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Yaprak'ın yalan aşk itirafı Ali'nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali'yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide'nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela'nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak'tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.

4N1K 12.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ...

Okul gündemine Yaprak-Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece çetenin operasyonu ile geceyi Melike'nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan'ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Barış ve Yaprak'ı takip eden çete Ali ile ilgili gerçeği öğrenir. Jülide ise Yaprak'ı Ali ile ilgili konuşmak için çağırır.