4'üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos korteji ile Beylikdüzü'nde başlıyor

Beylikdüzü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbullular için unutulmaz bir festival başlıyor. Beylikdüzü Belediyesi 4. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Geçen yıldan farklı olarak birçok yeni etkinliğin hayata geçeceği organizasyona “Sahaf Festivali” damgasını vuracak. Beşir Ayvazoğlu, Zeynep Soref, Avedis Aydınyan, Lütfi Seymen, İskender Dereli, Saadet Özen, Mehmet Berk Yaltırık, Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ümit Nar ve Murat Menteş gibi isimlerin konuk olacağı Sahaf Festivali’nde ciltçilik tarihinden sahaf kültürüne, Evliya Çelebi ve İstanbul’dan Türk Edebiyatı’na kadar birçok konu derinlemesine ele alınacak. Sahaf Festivali 3, 4, 5, 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde saat 17.00 - 18.30 arası yapılacak. 2 ve 9 Eylül tarihlerinde yetişkinler ile çocuklar için düzenlenecek Mezat etkinliği de ses getirecek.

Çardak Altı Söyleşileri’nin teması adalet

Sevgi ve Barış Buluşmaları’nda ilk kez geçen yıl başlayan, Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının konuşulduğu Çardak Altı Sohbetleri’nin bu yılki ana teması da “Adalet” oldu. Söyleşiler; 2 - 9 Eylül tarihlerinde Pelin Batu moderatörlüğünde Saat 19.00’da başlayacak. Ataol Behramoğlu, Mahir Günşiray, Haluk Çetin, Vedat Özdemiroğlu, Nevşin Mengü, Mehmet Çağçağ, Yücel Sayman, Altan Öymen, Örsan Öymen, Ömür Gedik, Aşkım Kapışmak, Özge Doğan, Bahar Eriş, Şebnem İşigüzel, İlber Ortaylı, Sinan Meydan, Deniz Yüce Başarır, Deniz Türkali, Ayşenur Arslan, Ahmet Ümit, Ertuğrul Günay ve Haldun Hürel’in konuk olacağı Adalet Söyleşileri’nde Atatürk, demokrasi, adalet, İstanbul, aile ve ilişkiler gibi birbirinden mühim başlıklar enine boyuna tartışılacak.

Festivalin finalini Sıla yapacak

4. Barış ve Sevgi Buluşmaları konser programlarında ise sevilen sanatçılar Beylikdüzü halkı ile buluşacak. İlk konser, Şebnem Ferah’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile başlayacak. 30 Ağustos- 9 Eylül arası gerçekleşecek etkinlik boyunca ayrıca Buray, Özlem Özdil, Gece Yolcuları, Ece Seçkin, Ozan Doğulu, Selim Bölükbaşı ve Edip Akbayram sahne alacak. Festivalin finalini ise 9 Eylül Cumartesi günü milyonların hayranlıkla izlediği Sıla yapacak. İzmir’in Kurtuluşu’nun 95. Yıldönümü olan O gün, Sıla ile coşku içinde kutlanacak. Festival boyunca ayrıca Saat 18.00 - 19.30 arası street ball, street voley, mini futbol ve tavla turnuvaları gerçekleşecek, öte yandan Ömer Hayyam Kitapları 1901-1938 Nazım Hikmet Kitap Kapakları, Okumanın Fevkaladeleşmesi, Küçük Prens Sergileri, 2-9 Eylül arası etkinlik alanında meraklılarının beğenisine sunulacak.