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4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen çocuk kamerada

Adıyaman’da 3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı.

4üncü kattan otomobilin üzerine düşen çocuk kamerada

06 Haziran 2018 12:51

Olay, Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi Valilik arkasındaki İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. İftar saatine yakın balkona çıkan 3 yaşındaki G.O., balkondan aşağı baktığı esnada dengesini kaybederek düştü. G.O. 4'üncü kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Yaşanan olayın ardından görgü tanıkları olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları müdahalenin ardından yaralıyı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  

Cihan Kizir
 

 

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