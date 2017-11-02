4'üncü Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi Ankara'da düzenleniyor

Uzun zamandır helal ve sağlıklı gıda konusunda “Yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmek” misyonu ile çalışmalar yapan Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu, 4'üncü Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi'ni 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenleyecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi paydaşlığında düzenlenecek kongre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 15 Temmuz binasında gerçekleştirilecek.

Düzenleme kurulu adına Kongre Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, "Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası boyutta 3 kongre, 10 adet çalıştay ve sayısız panel ve konferans düzenleyen platformumuz, 4'üncü Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı 'Helal yaşam; Helal gıda, Helal ürün, Helal hizmet' olarak belirlemiştir. Ayrıca, kongrede gerçekleştirilecek olan toplam 6 adet oturumda; Helal Gıda ve Beslenme, Yaşam Boyu Sağlık, Helal Yönetim Ticaret ve İşletme, Helal Turizm, İlahiyatta Helallik Kavramı ve Eğitimde Helallik Kavramı alt başlıklarında sunular gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşımda temel hedef, yaşadığımız dünya ve ahiret hayatı için vazgeçilmez bir gündem olan helal kavramının gıdanın ötesinde her anlamda insanoğlunun hayatında yer edinmesini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla, günümüz toplumunda daraltılarak sadece yeme-içme bahsinde gelenekselleştirilerek gündeme gelen helal kavramı yaşamın her alanında aktif bir şekilde hak ettiği yeri bulmuş olacak, 'Kanuni' olan ancak 'Vicdanlarda helal olmayan' pek çok etik dışı davranışın sorgulanmasıyla ilgili yeni ufuklar açılmış olacaktır" dedi.

Kongrede alt tema olarak gerçekleştirilmesi düşünülen toplam 6 adet oturum başlığının günümüz dünyası gerçekleri dikkate alınarak oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Kürtül, "Birazcık dikkatle bakıldığında, insanların hızlı bir şekilde küreselleşmiş olan dünyamızda bu konulara ne kadar sık muhatap oldukları görülecektir. Mobilleşmenin olağanüstü bir ivme kazandığı günümüz dünyasında; dünyanın herhangi bir yerinde hazırlanmış olan gıdayı tüketme, sağlık turizmi kapsamında herhangi bir yerden sağlık hizmeti alma, bir otelde konaklama, ticaret yapma ve eğitim hizmetinden yararlanma gibi durumlar artık 'uluslararası bir boyutun' ötesinde 'yerli, ulusal, yanı başımızda gerçekleşen bir olgu' haline gelmiştir. Bu durum helal kavramını içselleştirmiş olan insanların günlük yaşamlarının her anında alert olmayı gerektirmekte ve ne ile yüz yüze gelebilecekleri konusunda en azından bazı temel farkındalıkları bilmeleri elzem olmaktadır" şeklinde konuştu.

Bir yaşam biçimi olarak helalliği içselleştirmek isteyen insanın bir gün mutlaka bu farkındalıkların gündeme geleceği bir anı yaşayacağını unutmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kürtül, "Kongremizde bu düşünceden yola çıkarak her biri alanında otorite olacak düzeyde uzman olan ve uluslararası düzeyde tanınan dünyanın değişik ülkelerinden pek çok bilim insanı çağrılı tebliğler sunacaktır. Kongrede, davetli konuşmacıların sunumlarına eş güdümlü bir şekilde düzenlenecek oturumlarda da bilim insanları sözlü ve poster sunumlarıyla Kongrenin içeriğini zenginleştirecektir. Bu sunumlarla ilgili olarak şimdiye kadar ulusal ve uluslararası ölçekte 65 sözlü sunum, 92 adet ise poster sunumu başvurusu kabul edilmiş durumdadır. Kongreye kaydolan katılımcı sayısı ise şimdiye kadar 800'e ulaşmış durumdadır. Kongre süresince toplam bin 500 dinleyicinin programlara iştirak etmesi beklenmektedir. Kongre uluslararası boyutuyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan akademik teşvik sistemi kriterlerini karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Kürtül, kongrenin sonuç bildirgesinde belirlenen alt tema oturumlarında sunulacak olan içeriklerin, sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla helal yaşam kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın hayrına olacak bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının verileceğine içtenlikle inanıldığını da söyledi.

Kongrenin yurtiçi ve yurtdışından bütün katılımcılara açık yapılacağı bildirildi.