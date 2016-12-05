Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Kastamonu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Erzincan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Sinop, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz kıyıları, gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 5

İstanbul: Az bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10