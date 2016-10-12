Edinilen bilgilere göre, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, kamu malına zarar verme, çeşitli yaralama" suçları olmak üzere toplam 11 dosyadan 7 sene hüküm giyen Mahmut E. (36), kaldığı Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 5 aydır aranan Mahmut E., Kale Mahallesi Mut Kalesi civarında GBT sorgulaması sırasında polisten kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan mahkum, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silifke Cezaevi'ne teslim edildi.

Hasan Çetin

