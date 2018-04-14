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5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

14 Nisan 2018 20:41

Edinilen bilgiye göre; Hüdavendigar Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde ikamet eden ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülsüm Şimşek Karakaş (33)'ın evine gelen kayın pederi Sabri Karakaş, gelinini yerde hareketsiz yatarken buldu. Karakaş durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde 5 aylık hamile genç kadının ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

İddiaya göre Gülsüm Şimşek Karakaş'ın epilepsi hastası olduğu, uzun süredir bebek sahibi olma hayalleri kurduğu ve birçok kez çocuk düşürdüğü öğrenildi. Fabrikada çalıştığı sırada eşi Gülsüm Şimşek Karakaş'ın ölüm haberini alan Ramazan Karakaş evine geldiğinde eşinin cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. 

Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  

Yasin Keskin
 

 

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