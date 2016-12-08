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5 bin dolar bozdurana '1 gram' altın hediye

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek vererek 5 bin dolar bozdurup altın alanlara 1 gram altın hediye edecek.

5 bin dolar bozdurana 1 gram altın hediye

08 Aralık 2016 11:20

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş ve yönetim kurulu üyeleri Sivas Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deliktaş burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı döviz bozdurma kampanyasına destek verdiklerini söyledi. Batılı emperyalist güçlerin sinsice saldırı planları terörizmden sonra ekonomi ile olduğunu söyleyen Deliktaş,"İşte bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyararak bu kampanyayı destekliyoruz. Milli paramıza yönelmek demek ekonomisi güçlü Türkiye demektedir. Vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize çağrımız yatırımlarını altına yapma yönündedir. Daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için milli paramıza yöneliş ve altına yatırım diyoruz. Altın insanoğlunun tarihi boyunca zenginliğin asaletin, zarafetin, estetiğin simgesi olarak insanlığın hizmetine sunulmuştur. Günümüzde halkımız arasında çok müstesna yere sahiptir. Kısacası zevk ve yatırımın birleştiği tek alan olmuştur. Sivas Sarraf ve Kuyumcular olarak bu kampanyaya destek verip 5 bin dolar bozdurup altın alana 1 gram altın vererek istikrarın yanında olduğumuzu her zaman gösterdiğimiz gibi bugünde göstermeye devam edeceğiz" dedi.
 

Uğur Yiğit
SİVAS


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