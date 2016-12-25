Ofisini Zorlu Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu binaya taşıyan şarkıcı Mustafa Sandal kesenin ağzını açtı. Aylık 5 bin dolar (yaklaşık 18 bin TL), ödeyecek olan Sandal’ın, yeni görüşmeleri burada yapacağı öğrenildi.

Umut Ünver - Milliyet Cadde