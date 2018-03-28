Diğer
Kategoriler

5 bin kişiyi ‘kredi vaadiyle’ kandırıp 1 milyon 829 lira dolandırmışlar

Beş bin kişi, paravan şirket üzerinden ‘kredi vaadiyle’ dolandırıldı. Bu yolla 2 milyon liraya yakın haksız kazanç sağlayan çoğu kadın 70 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Şebekenin vurgun yaptığı parayla Mısır'da tatil yaptığı öğrenildi. Şebekenin dolandırıcılık anları kameralara yansırken tatil görüntüleri de ortaya çıktı.

5 bin kişiyi kredi vaadiyle kandırıp 1 milyon 829 lira dolandırmışlar

28 Mart 2018 11:58
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin kredi danışmanlık firması adı altında paravan bir şirket üzerinden reklam verip belli bir para karşılığında başvuran herkese 18 bankanın herhangi birinden kefilsiz kredi çektirebileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Artan şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu şebekeyi takibe aldı. Şebekenin elebaşlı olduğu ileri sürülen Bilal K. ve beraberindeki şüphelileri teknik ve fiziki takibe alana siber polisi, 2 Mart Cuma günü İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek, aralarında hamile kadınların da olduğu 70 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, bu kişilerden hamile olan Tuğçe G. ve Gül A. adlı 2 şüpheliyi soruşturma savcısının talimatı üzerine serbest bıraktı.

Dolandırıcılık şebekesinin mevcut yöntemle 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Güvenlik yetkilileri, bu rakamın artabileceğine işaret ederken, 70 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 87 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kart, 14 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 15 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 47’si ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Tuğçe G. ile Gül A. adlı hamile 2 şüpheli kadın soruşturma savcısının talimatı üzerine sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek emniyetten salıverilirken, 21 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, şebekenin vurgun yaptığı parayla Mısır'da lüks tatil yaptığı öğrenildi. Şebekenin tatil görüntüleri ortaya çıkarken dolandırıcılık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç