Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 5 bin kristalden yapılan elbise ‘Başarım Sensin Derneği’ için satışa çıkarılacak

5 bin kristalden yapılan elbise ‘Başarım Sensin Derneği’ için satışa çıkarılacak

Tasarımcı Elif Cığızoğlu’nun 5 bin 800 kristal ile tasarladığı elbisenin, Başarım Sensin Derneği çatısı altındaki öğrencilere burs sağlamak üzere satışa çıkacağı açıklandı.


03 Şubat 2017 16:09

NetWork kadın koleksiyonu baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu imzasıyla NetWork ve Swarovski işbirliğine özel, 5 bin 800 Swarovski kristali kullanılarak hazırlanan elbisenin, Başarım Sensin Derneği’nin 9 Şubat’ta gerçekleşecek buluşmasında açık artırma ile satışa sunulacağı açıklandı. Açıklamada, iki parçadan oluşan elbisenin tamamı kristallerle kaplı üstünü, ipek kumaş ve kristal detaylı, ipek kadife etek ile tamamladığı bildirildi.

Elbisenin geliri burs alan öğrencilerin fonuna aktarılacak

Şirketten yapılan açıklamada, Kristal elbisenin satışından elde edilen gelirin derneğin çatısı altındaki öğrencilerin burs fonuna aktarılacağı belirtildi. Ayrıca, Müzayede yöneticisi Uğur Batur tarafından satılacak kristal elbise ile NetWork’ün, burs alan öğrencilerin başarılarının artmasına katkıda bulunacağı söylendi.
Açıklamanın devamında ise, “Başarılı ama maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği’nin gönül çatısına bu sene; Galatasaray, Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesi’ne istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler de katıldı” denildi.
 

Etiketler: Başarım Sensin Derneği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!