NetWork kadın koleksiyonu baş tasarımcısı Elif Cığızoğlu imzasıyla NetWork ve Swarovski işbirliğine özel, 5 bin 800 Swarovski kristali kullanılarak hazırlanan elbisenin, Başarım Sensin Derneği’nin 9 Şubat’ta gerçekleşecek buluşmasında açık artırma ile satışa sunulacağı açıklandı. Açıklamada, iki parçadan oluşan elbisenin tamamı kristallerle kaplı üstünü, ipek kumaş ve kristal detaylı, ipek kadife etek ile tamamladığı bildirildi.

Elbisenin geliri burs alan öğrencilerin fonuna aktarılacak

Şirketten yapılan açıklamada, Kristal elbisenin satışından elde edilen gelirin derneğin çatısı altındaki öğrencilerin burs fonuna aktarılacağı belirtildi. Ayrıca, Müzayede yöneticisi Uğur Batur tarafından satılacak kristal elbise ile NetWork’ün, burs alan öğrencilerin başarılarının artmasına katkıda bulunacağı söylendi.

Açıklamanın devamında ise, “Başarılı ama maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği’nin gönül çatısına bu sene; Galatasaray, Boğaziçi, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesi’ne istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler de katıldı” denildi.

