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5 bin metal işçisi meydanlara indi

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde arabulucu süresinin dolmasıyla Bursa’da 5 bine yakın işçi meydanlara indi.

5 bin metal işçisi meydanlara indi

12 Ocak 2018 20:33

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçiyi temsil eden üç sendika ile işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

120 gündür atanan arabulucu süresinin de dolmasıyla Bursa’daki 5 bine yakın işçi meydanlara indi. Eski stat alanında buluşan işçiler, hep bir ağızdan sloganlar attı. İşçilere seslenen Türk Metal Sendikası Emek Şubesi Başkanı Nizamettin Bilik, “MESS ile yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gelinen nokta sözün bittiği yerdir. Bundan böyle sesimizi, çığlığımızı iş yerlerinden başlayarak mümkün olan her yerde haykıracağız. Bizim gibi Türkiye’deki bütün üyelerimizle bundan sonra haklarımızı yollarda, meydanlarda arayacağız” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

Abdullah Çibir - Samet Doğru 

 

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