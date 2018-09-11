5 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları Sorgulama | 2018 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB İKGM

5 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonuçları Sorgulama MEB İKGM... Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenler arasından yapacağı 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başlatılan süreç bugün sona erecek. 4- 7 Eylül tarihleri arasında belirlenen boş kontenjanları baz alarak tercihlerini gerçekleştiren adaylar, bugün atama sonuçlarını öğrenebilicekler.İşte bu konuya dair tüm bilgiler...

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını öğretmen adayları heyecanla bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı linki ve MEB tarafından yapılan son dakika duyurularını haberimizde bulabilir sorgulama ekranından da atama sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları öğrenebilirsiniz.

ATAMALAR NASIL ÖĞRENİLEBİLECEK?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.