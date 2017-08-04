5 çocukla tek göz odada yaşam mücadelesi

İç savaştan dolayı 2.5 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Gaziantep'e gelen Hüseyin Muhammed ve eşi Ayşe Muhammed, 5 çocuklarıyla Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tuttukları tek odalı evde yaşamaya başladı. Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ziyaret etmek için Suriye’ye giden Hüseyin Muhammed’in karısı, bir daha geri dönmedi. 5 çocuğu ile beraber tek göz evde yaşamaya çalışan Hüseyin, ne yaptıysa eşini geri getiremedi. En büyüğü 9, en küçüğü ise 1.5 yaşında olan çocuklarına bakmak zorunda kalan Hüseyin, çocuklarına baktığı için hiçbir iş yapamıyor. Çok zor durumda olduğunu söyleyen Hüseyin, yetkililerden kendisine yardım etmelerini istiyor. Ya eşinin geri getirilmesi ya da çocuklarının annenin yanına gönderilmesini isteyen Hüseyin, çocuklarının anneleri gittikten sonra hastalandıklarını ve her gün hastane hastane gezdiğini söyledi.

“Karımı ailesi göndermiyor”

Karısı Ayşe Muhammed'in ailesi tarafından gönderilmediğini iddia eden Hüseyin, “Karım Ramazan Bayramı'nda ailesini görmek için Suriye’ye gitti. Ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi onu buraya göndermek istemiyormuş. Araya tanıdık insanlar sokmama rağmen, ailesi göndermeye yanaşmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. 5 çocuğum var, bu çocuklara hem analık hem de babalık yapmaya çalışıyorum. Çocuklarımın yemeklerini hazırlıyorum, onları hastaneye götürüp ilaçlarını alıyorum, annemiz nerede diye soruyorlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Maddi durumum çok kötü, çocukları bırakıp bir işte de çalışamıyorum, çok zor durumdayım. Yetkililerden karımı geri getirmelerini istiyorum, gelmezse bile çocukların onun yanına gönderilmesini istiyorum. Annelerini çok özlüyorlar, anneleri gittikten sonra hepsi hastalandı. Allah rızası için Türkiye hükümetinden yardım istiyorum” dedi.

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