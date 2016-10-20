Olay, yaklaşık 2 hafta önce Bayrampaşa’da bir iş yerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde tekstil malzemeleri satan bir iş yeri önüne gelen 4 hırsız, önce etrafı kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, dükkanın kapısını açtı. Hırsızlar, içeride paketlenmiş halde hazır bulunan malları hızlı bir şekilde transit minibüslerine yüklemeye başladı. Olaydan sonra malların olmadığını anlayan çalışanlar ve iş yeri sahibi ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede 1 tonluk malı araca yükleyen 4 hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansırken, hırsızların çabukluğu ise görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Öğle yemeğinde oldukları sırada hırsızların dükkan kapısını açarak içeri girdiğini ifade eden iş yeri çalışanı Muzaffer Ensevimli, “Gelen arkadaşlar kapıyı hızlı bir şekilde açarak milletin yemekte olduğu bir saatte içeriye girdiler. Yalnız bizim tuhafımıza giden olay çok hızlı bir şekilde yani bizim 5 - 6 kişinin 1 saatte yapacağı işi adamlar 5 dakika da yapıyor. Adamlar madem bu kadar hızlılar onları biz o zaman yanımıza eleman olarak alalım. Bize de böyle çok çalışacak hızlı çalışacak eleman lazım. Gelsinler burada işe başlasınlar helalinden çalışsınlar. Affederim o zaman. Malımızı da geri versinler. Bu kadar hızlı çalışıyorlarsa bizim de hızlı çalışacak elemanlara ihtiyacımız var. Bizim 5 saatte yapacağımız işi 5 dakika da çaldılar” dedi.

“Güpegündüz içeriye girip, 5 dakika da 1 ton malı çaldılar”

Toplamda 1 tona yakın ağırlığı olan paketlerin içerisinde giyecek elbiseler olduğunu ve piyasa değerinin ise 50 bin lira civarında bulunduğunu ifade den Ensevimli, “ Bizim müşterilerimize yaptığımız paketli mallar vardı içerisinde. Çok hızlı bir şekilde adamlar çalıyorlar. Kapıyı açıp içeriye giriyorlar. Güpegündüz içeriye girdiler, 1 saatte yapamadığımızı onlar 5 dakika da yapıyor. Güvenlik kamerasında gördüğümüz kadarıyla 4 kişi çalıyor. Önce etrafı kontrol ediyorlar, içeriye de kapıyı çok rahat bir şekilde zorlanmadan açıp içeriye giriyorlar. Arabayla geliyorlar ticari kapalı bir arabayla geliyorlar” diye konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlar geldikleri minibüsü hedeflerindeki iş yerinin önüne park ediyor. 12.30 sıralarında kapısını zorlayarak açtıkları iş yerine giren hırsızlar, tekstil ürünlerinin bulunduğu paketleri tek tek minibüse yüklüyor. İlk yüklemenin ardından olay yerinden ayrılan hırsızlar, yaklaşık yarım saat sonra tekrar geliyor. Hırsızlardan biri iş yerinin diğer tarafını kontrol ediyor. Aynı yöntemi izleyen hırsızlar, kapıyı açıp paketleri hızlı bir şekilde minibüse yüklüyor. Son paketi de araca yükleyip olay yerinden ayrılmak üzereyken adeta aksiyon filmlerini aratmayan sahneler ortaya çıktı. İşyeri çalışanı iş yeri çalışanlarından Hasan Yıldırım camdan atlayarak hırsızları yakalamaya çalıştı. Ancak Yıldırım başarısız olunca hırsızların minibüsüne yumruk attı.

Hüseyin Coşkun - Murat Delice



