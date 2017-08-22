5 dakikalık yağış hayatı felç etti

Balıkesir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisi ile şehrin en işlek caddelerinde saniyeler içinde kimse kalmazken, sağanağa yolda yakalananlar sırılsıklam oldu. 5 dakika süren yağış dolayısı ile ağaçların dallarında kopmalar olurken, vatandaşlar su baskınlarına karşı dükkanlarının kapı altlarını kapatmaya çalıştı. Bazı yerlerde ise elektrik direkleri devrildi.

Afganlı Abdülaziz sağanak ile tanıştı

3 yıldır Balıkesir'de yaşayan Afganistanlı Abdülaziz Kerim, Afganistan'da bu kadar şiddetli bir sağanak yağmuru hayatı boyunca görmediğini söyledi.

Öte yandan, şiddetli yağış vatandaşların kamerasına da yansıdı. Çok sayıda vatandaş elindeki cep telefonları ile şiddetli yağışı görüntülerken, Karesi Belediyesi'nin 7. katından görüntülenen yağmur izleyenleri ürpertti.

Bahadır Demirçeviren - Hüseyin Tokmak