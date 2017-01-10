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-5 derecede şehir merkezine kadın eli değdi

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli kadın personel, şehir merkezindeki karları temizleyerek ulaşımı kolaylaştırıyor.

-5 derecede şehir merkezine kadın eli değdi

10 Ocak 2017 12:09

Kar yağışının artmasıyla zorlaşan yaya vatandaşların ulaşımı, kadın temizlik işçilerinin sayesinde kolaylaşıyor. Doktorlar Caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Caddesi’nde çalışan kadın temizlik işçileri, caddeyi temizleyerek vatandaşların daha rahat yürümelerini sağlıyorlar. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece şehir merkezinde değil, okul ve cami çevrelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle öğrencilerin okullarına biriken kardan etkilenmemesi için çalışan ekipler, cami çevrelerini de temizliyor. Ayrıca, Sakarya 1 ve 2 Caddesi’nde, Üniversite Caddesi’nde, Uluönder ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kar yağışından olumsuz etkilenen yaya trafiğini daha iyi hale getirmek için Tepebaşı’nın farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürecek. 

Etiketler: kar


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