Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu anlaşılarak milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen ve Kayseri’de faaliyet gösteren Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği) Kayseri Özel Göz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Merkezi Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikası’na bağlı il ve ilçe temsilciliklerinin yöneticilerine yönelik soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen tüzel kişiliklerin yönetiminde görev aldığı anlaşılan 110 şüpheliden 32’si hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı ve 18’inin halen tutuklu olduğu bildirildi.

Hakkında soruşturma yapılmayan 78 şüpheliye Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak ve terörizm finansmanı suçlarından bugün Kayseri merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Bartın olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Turan Bulut