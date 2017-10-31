5 dile çevrilen polemik Kayserispor'u motive etmiş

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Başkan Erol Bedir, "Süper Lig'de deplasmanda 10. maçımızı oynadık. Deplasmandan bir puanla ayrıldık. Önce öne geçtik, ardından iki farklı geriye düştük. Sonra iyi bir futbolla beraberlik ve deplasmandan alınan bir puanın kıymetiyle ilimize döndük. Büyük bir camia, bu tip takımlardan alınan puanlar büyük bir gündem oluşturuyor. O maç orada kaldı. Cumartesi günü oynayacağımız Trabzonspor maçını nasıl kazanırız onun hesabını yapıyoruz" dedi.

Maç öncesinde futbolcuların hazırlanan bir video ile motive edildiğini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Benim normalde teknik heyetin mahremlerine karışma gibi bir adetim yoktur ama bu maça özel bir durum vardı. Biliyorsunuz hafta içerisinde bir spor yazarı ile bir polemik yaşanmıştı. Takımımızın oynadığı futboldan ziyade kalitesini tartışır hale getiren bir takım konuşmalar yapmıştı. Aldığımız puanların suni olduğundan bahsetmişti. Biz de canlı yayına bağlanarak Kayseri’yi ve Kayserispor’u savunduk. Artık masa başında yazılan şu 5. olur, şu şampiyon olur tahminlerinin sahada bozulduğunu ve bu manada Kayserispor’un sahaya çıkarak gerçek yerinin ne olduğunu göstereceğini söyledik. Bu ulusal anlamda yayıldı, karşılıklı bir takım konuşmaları beraberinde getirdi. Biz bunu oyuncularımız ile paylaşalım istedik.

Takımda şu anda aşağı yukarı 14 tane yabancı oyuncu var. Yaklaşık 10 ülkeden oyuncu var ve değişik dillerde konuşuyorlar. Böyle olunca konuşulanları anlamamışlardır diye benim spor yazarı ile televizyonda konuştuğumuz bölümü bir video haline getirdik ve 4-5 dilde alt yazılı şekilde oyuncularımızın anlayacağı düzende, ‘Bakın bu spor yazarı sizler için bunları konuştu. Başkan olarak ben sizi bu şekilde savundum. Eğer siz gerçekten kaliteli bir takımsanız, aldığınız puanlar suni değilse ve beni destekliyorsanız çıkın sahada bunu gösterin. Eğer spor yazarının dediği doğruysa çıkın 3-5 ne yiyorsanız yiyin gelelim’ diye bir motivasyon konuşması hazırlamıştık hocamız ile. Bunu da sahaya çıkmadan evvel hocanın son maç konuşmasından hemen sonra yapmayı planlamıştık.

Ben toplantı odasına girdiğimde Teknik Direktör Şumudica, gol atsak da, gol yesek de ondan sonraki 5 dakikanın çok önemli olduğunu anlatıyordu. Hemen hemen 90 dakikanın tamamını planlamış bir şekilde konuşuyordu. Hakikaten maç hocanın anlatmış olduğu senaryo içinde gerçekleşti. Golü attık ama 5 dakika dayanamadan, hocanın işaret yapmasına rağmen faul olan pozisyonda beraberlik oldu ve ikinci yarı maç başlar başlamaz ikinci golü yedik. Moralimiz bozuldu ama biz takımımıza inanmıştık. 90 dakika boyunca mücadelemizi verdik ve böyle olunca tüm takım oyuncularımızın oyunlarıyla, dünya yıldızı Asamoah Gyan’ın attığı gol ile Kadıköy’den berabere ayrıldık. 3 puanı alsaydık 2. olacaktık ama deplasmanda alınan bir puan da önemli" diye konuştu.

Maç sonrasında Deniz Türüç ile yapılan bir röportajda muhabir, "Fenerbahçe taraftarı sana numara yaptın diye tepki gösterdi. Bunun için ne diyorsun?" sorusu sonrasında Deniz Türüç, "Ayağımda şişlik ve kanama var" cevabı vermiş ve bunun üzerine basın mensubu da, "Ayağını görebilir miyim?" demişti. Yaşanan olay ile ilgili olarak da Başkan Erol Bedir, şu değerlendirmeyi yaptı:"Ben o tartışmayı sonradan duydum. Havaalanında beklerken Deniz’in ayağına yapılan müdahaleyi izledim.

Ayağının çok daha kötü durumlara gelebileceğini fotoğraflarda gördüm. Deniz bana ayağındaki problemini anlattı. Bir spor muhabirinin hangi maksatla onu sorduğunu bilemiyorum. O andaki heyecanı ile onu fotoğraflayıp yayınlayarak belki başka bir haber yapma düşüncesi de olabilir ama sağlık konusunda bir ispat olmaz. Hastanın söylediklerine itibar etmek zorundasınız. Sizin ona inanmak mecburiyetiniz var. Kimseye o kişinin ayağının şişip şişmediğini sorgulama hakkını vermez. Etik de değildir. Sonuçta eğer görmek istiyorsa ayağının şiş olup olmadığını pozisyondaki fotoğraflara baksın. Eğer tedavi amaçlı soruyorsa tedaviyi yapacak uzmanlar bizde var."

Başkan Bedir, spor yazarı Emre Bol ile polemik yaşamıştı

27 Ekim Cuma günü bir televizyon programında spor yazarı Emre Bol'un, "Kayserispor 4.'lüğü hak etmiyor" değerlendirmesi sonrasında, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, canlı yayına bağlanarak şunları söylemişti:

"Klasik yıllardır futbolun başına dert olan hastalığın henüz geçmediğini gösterdi. Kayserispor başarısız ve kalitesiz bir takım. Aldığı puanlar suni diye bir değerlendirme yapıldı. Galatasaray'ı takip ettiği için bu başarılar var denildi. Olayı sadece takibe bağlarsanız Göztepe'nin ikinciliğini nasıl izah edeceksiniz. Biz Galatasaray'a İstanbul'da yenildik. Göztepe'yi yendik. Anadolu takımlarının çıkışlarını sürpriz, şaka gibi niteleyen hasta zihniyet hepimizde olduğu için bol keseden atıyoruz. Olayı sadece büyük takımları takip edenler suni bir şekilde mantığına yaklaştırmak yakışmaz. Eğer Emre kardeşimiz baştan takip etseydi Kayseri'yi, şampiyon olmuş tüm takımların mağlup edildiğini, en erken kampa giren takım olduğunu görürdü. Biz yenileceğiz, düşüş de yaşayacağız. Ne olur bunu kazandığımız zaman başka şeylere bağlamayalım."

Alparslan Ötüken

