Diğer
Kategoriler

5 duyunuzla deneyimleyip hissedeceğiniz çılgın gösteri Fuerza Bruta

Teknoloji ile sanatın bir araya geldiği çılgın gösteri 'Fuerza Bruta', izleyicilerin 360 dereceyle izleyebilecekleri bir sahne ve akıllara durgunluk veren görsel efektler ile muazzam bir illüzyon yaşatıyor.

5 duyunuzla deneyimleyip hissedeceğiniz çılgın gösteri Fuerza Bruta

26 Ekim 2016 12:30

İspanyolca’da 'ağzı açık bırakacak, şaşırtıcı, heyecan verici' anlamına gelen Fuerza Bruta, bugüne kadar tüm dünyada 5 milyon kişi tarafından heyecanla izlendi. De La Guarda’nın dünyaca ünlü üreticilerinden Arjantinli dahi Diqui James’in sahneye koyduğu bu nefes kesen dinamik gösteri, dev kadrosuyla İstanbul’da izleyicilere müzik, su, dans ve akrobasi ile örülü muhteşem bir gösteri vadediyor. New York, Buenos Aires, Londra, Mexico, Pekin, Tel Aviv ve Miami'den sonra ilk kez Vakkorama’nın İstanbullular'la buluşturacağı Power Group imzası taşıyan dev prodüksiyon Fuerza Bruta, 16-23 Kasım tarihleri arasında Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Farklı sahne düzeni ile Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen 70 dakikalık gösteri, 10 farklı bölümden oluşuyor. Seyircilerin başlarının üstünde yürüyormuş gibi görünen bir performansçının maddesel ve içgüdüsel sahne ritmi ve koşusuna tanıklık edeceği ilk bölümün ardından havada beliren yarı saydam havuzda sanatçıların kayarak gerçekleştirdiği performanslar, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı ışık oyunları, hayal gördüren imgeler, müzik ve güçlü hareketler ile yüksek düzeyde yoğunluk ve izleyicilerin aktif katılımı ile yapılan bir kutlama ile gösteri dev bir şölen hissi oluşturuyor. Dev vantilatörlerin oluşturduğu rüzgar gücü ile hava kabarcıklarının boyut değiştirdiği ve oyuncuların sahnede havada süzülmelerini sağlayan teknolojilerle her şeyin mümkün olduğu hissini oluşturacak gösteri, izleyicilere heyecan dolu duygular yaşatacak. Müzisyenler ve oyuncuların havada uçmasını sağlayan dev vinçler, özel efektler ve ışıklarla dolu görsel şov, seyircilerin beş duyuları ile deneyimleyip hissedebileceği bir atmosfer oluşturuyor.

Yoğun talep üzerine iki yeni gösteri seansı eklendi
10 yılda 29 ülke ve 54 şehirde 5 binin üzerinde performans ile 5 milyondan fazla izleyiciyle buluşan Fuerza Bruta, grubun sadece 10 gösteri için geldiği İstanbul’da yoğun talep üzerine iki yeni seansla izleyicilerle buluşacak. 19 ve 20 Kasım tarihlerinde saat 18.00 seansı gösteriye eklenerek, yeni biletler Biletix’te satışa çıkarıldı.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!