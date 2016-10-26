İspanyolca’da 'ağzı açık bırakacak, şaşırtıcı, heyecan verici' anlamına gelen Fuerza Bruta, bugüne kadar tüm dünyada 5 milyon kişi tarafından heyecanla izlendi. De La Guarda’nın dünyaca ünlü üreticilerinden Arjantinli dahi Diqui James’in sahneye koyduğu bu nefes kesen dinamik gösteri, dev kadrosuyla İstanbul’da izleyicilere müzik, su, dans ve akrobasi ile örülü muhteşem bir gösteri vadediyor. New York, Buenos Aires, Londra, Mexico, Pekin, Tel Aviv ve Miami'den sonra ilk kez Vakkorama’nın İstanbullular'la buluşturacağı Power Group imzası taşıyan dev prodüksiyon Fuerza Bruta, 16-23 Kasım tarihleri arasında Volkswagen Arena'da sahne alacak.

Farklı sahne düzeni ile Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen 70 dakikalık gösteri, 10 farklı bölümden oluşuyor. Seyircilerin başlarının üstünde yürüyormuş gibi görünen bir performansçının maddesel ve içgüdüsel sahne ritmi ve koşusuna tanıklık edeceği ilk bölümün ardından havada beliren yarı saydam havuzda sanatçıların kayarak gerçekleştirdiği performanslar, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı ışık oyunları, hayal gördüren imgeler, müzik ve güçlü hareketler ile yüksek düzeyde yoğunluk ve izleyicilerin aktif katılımı ile yapılan bir kutlama ile gösteri dev bir şölen hissi oluşturuyor. Dev vantilatörlerin oluşturduğu rüzgar gücü ile hava kabarcıklarının boyut değiştirdiği ve oyuncuların sahnede havada süzülmelerini sağlayan teknolojilerle her şeyin mümkün olduğu hissini oluşturacak gösteri, izleyicilere heyecan dolu duygular yaşatacak. Müzisyenler ve oyuncuların havada uçmasını sağlayan dev vinçler, özel efektler ve ışıklarla dolu görsel şov, seyircilerin beş duyuları ile deneyimleyip hissedebileceği bir atmosfer oluşturuyor.

Yoğun talep üzerine iki yeni gösteri seansı eklendi

10 yılda 29 ülke ve 54 şehirde 5 binin üzerinde performans ile 5 milyondan fazla izleyiciyle buluşan Fuerza Bruta, grubun sadece 10 gösteri için geldiği İstanbul’da yoğun talep üzerine iki yeni seansla izleyicilerle buluşacak. 19 ve 20 Kasım tarihlerinde saat 18.00 seansı gösteriye eklenerek, yeni biletler Biletix’te satışa çıkarıldı.