Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Kütahya, Çankırı ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un Avrupa yakası ile Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 ila 7 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah ilk saatlerde Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31