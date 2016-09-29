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5. Garden Sale, 1-2 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Tasarım, müzik ve alışveriş şenliği Garden Sale 1-2 Ekim’de 5'inci kez KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.


29 Eylül 2016 13:43

Tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar binlerce parçanın yer aldığı ve geçtiğimiz yıl 8 binden fazla tasarım severi ağırlayan Garden Sale bu yıl 5. yaşını kutlayacak. 1-2 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek festivalde sokak müzisyenleri, swing jazz session’ları ve sokak sanatçıları yer alacak. Organizasyon yetkililerine göre Garden Sale’de teknolojiden el becerilerine uzana, özellikle çocuklara yönelik pek çok yaratıcı ve eğlenceli atölye çalışmaları da bulunuyor. 1 Ekim Cumartesi günü Reggae müziğinin Türkiye'deki temsilcilerinden Sattas çimenlerin üzerinde bir müzik dinletisi yaşatacak. 2 Ekim Pazar günü ise funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları parçaları çalan Four in the Pocket grubu sahne alacak. 

Etiketler: 1-2 Ekim, 5. Garden Sale


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