5 gollü maçta kazanan Altınordu

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta açılış maçında Altınordu sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u son dakikalarda bulduğu gole 3-2 mağlup etti.

Oldukça gergin geçen karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası yayı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Alican Özfesli topu ayağının ucuyla savunma arkasına gönderdi, kaleci Soner Şahin son anda uzanıp iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Alican Özfesli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Kerim Alıcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada sağ kanattan Tatos'un kullandığı köşe atışında ön direkte Mehmet Yiğit'in kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

43. dakikada sol kanattan Tatos'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Orham Şam yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Tatos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

58. dakikada Kerim Alıcı ceza sahası sağ çaprazında topu kale sahasına doğru çevirdi, Emre Öztürk elle oynayınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Serdar Deliktaş topu ağlara yolladı. 2-2

68. dakikada Serdar Deliktaş'a arkadan sert müdahalede bulunan Orhan Şam ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Oğulcan Ülgün'e arkadan müdahalede bulunan Moussa Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

89. dakikada Bjarnason'u topsuz alanda iten Hasan Hatipoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada Yusuf Acer'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan Osmanoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Aydın, Hakan Karabalcık, Ali Can Alp

Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Sinan, Murat Uçar (Atakan dk. 46), Oğulcan, Alican, Muhammed (Anıl dk. 69), Sefa, Kerim, Serdar (Berkay dk. 90+3 ?)

Yedekler: Erhan, Ali Yaşar, Enes, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner, Emre, Mehmet Yiğit, Orhan, Serkan, Adem, Kadir (Diarra dk. 90+3 ?), Bjarnason, Bagayoko, Tatos, Ahmet Aras (Ali Fırat dk. 81 ?)

Yedekler: Ahmet Doğan, Diarra, Onur, Enes Batın, Erhan

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Goller: Kerim (dk 11), Serdar (dk 59 p), Sinan (90+2) (Altınordu), Mehmet Yiğit (dk 28), Tatos (dk 43 p) (Tetiş Yapı Elazığspor)

Kırmızı kartlar: Hasan (dk. 89) (Altınordu), Orhan (dk. 67), Bagayoko (dk. 79), (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Hasan (Altınordu), Bagayoko, Orhan, Serkan, Soner, Ali Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor)