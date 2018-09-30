5 gollü maçta kazanan Göztepe!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'da kaldı.

24. dakikada Yasinin kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Jerome'un kafa vuruşunda top rakip filelerle buluştu. 1-0

41. dakika topla birlikte rakip ceza sahasına giren Yasin düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

45. dakikada Celso Borges'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına çarparak, kornere gitti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Hurtado'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasına ortaladı. Yatabare kale dibinde topa dokunarak kaleye gönderdi. 2-1

62. dakikada Jerome'un pasında topla buluşan Andre Castro ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada Yasin ile kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Traore'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ömer Ali'nin güzel vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar (Tayfur Bingöl dk. 30 ?), Alpaslan Öztürk (Poko dk. 72 ?), Borges, Yasin Öztekin (Berkan Emir dk. 90 ?) Castro, Jerome

Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Hakan Çinemre, Gouffran, Thomas Elessa, Fausto Prates, Yalçın Kayan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Kadir Bektaş

A. Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Christopher Huertas dk. 46), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Fofana (Moke dk. 78), Milosevic (Abdou Traore dk. 68), Yatabare

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovıc, Vedat Bora, Opanasenko, Musa Araz, Can Akçay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jerome (dk. 24), Yasin Öztekin (dk. 41) Mustapha Yatabera (dk. 49) Castro Pereira (dk. 62) Ömer Ali (dk. 90+4)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Milosevic, Marko Jevtovic (A. Konyaspor), Reis, Beto, Titi (Göztepe)