Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda motosiklet ile gezen 21 yaşındaki M.B.'yi takibe aldı. Polislerin yanına yaklaştığını fark eden M.B., bonzai paketini panik içinde yere atarak motosiklet ile kaçmak istedi. Ancak, takip sonucu yakalanan M.B.'nin evinde yapılan aramada 5 gram bonzai ve paketlemede kullanıldığı değerlendiren paketleme kağıtları ele geçti.

Gözaltına alınan M.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay