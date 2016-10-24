Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde bekçilik yapan 62 yaşındaki Ali Öztürk 5 gün önce oradan kayboldu. Gaziantep merkezde yaşayan yakınlarının ulaşamadığı Öztürk için köylüler seferber olarak jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katıldı. Yaşlı adamın çalıştığı bağ evine yaklaşık 5 km mesafede olan bir su kuyusunun çevresinde kan izlerine rastlanması sonucu arama tarama çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri olay yerini belirledikten sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen büyük kepçeler kuyuyu parçalayarak kuyunun 11 metre derinliğine inildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu ceset kuyudan çıkarılarak Adli tıpa gönderildi.

Mehmet Bulut