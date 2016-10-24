Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 5 gündür kayıp bekçinin cesedi 8 saatlik çalışma sonucu bulundu

5 gündür kayıp bekçinin cesedi 8 saatlik çalışma sonucu bulundu

Gaziantep’te 5 gündür kayıp bekçinin cesedi 8 saatlik çalışma sonucunda 11 metrelik kuyuda bulundu.

5 gündür kayıp bekçinin cesedi 8 saatlik çalışma sonucu bulundu

24 Ekim 2016 17:33

Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde bekçilik yapan 62 yaşındaki Ali Öztürk 5 gün önce oradan kayboldu. Gaziantep merkezde yaşayan yakınlarının ulaşamadığı Öztürk için köylüler seferber olarak jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katıldı. Yaşlı adamın çalıştığı bağ evine yaklaşık 5 km mesafede olan bir su kuyusunun çevresinde kan izlerine rastlanması sonucu arama tarama çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri olay yerini belirledikten sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen büyük kepçeler kuyuyu parçalayarak kuyunun 11 metre derinliğine inildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu ceset kuyudan çıkarılarak Adli tıpa gönderildi. 

Mehmet Bulut

Etiketler: ali öztürk, Gaziantep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!