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5 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çalışan 19 yaşındaki genç, kaybolduktan 5 gün sonra boynundan silahla vurulmuş halde göl kenarında bulundu.

5 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

08 Ocak 2018 12:14
5 gündür kayıp olan genç ölü bulundu - Tıkla İzle

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Mehmet Alperen Gücer, 5 gün önce işten çıktıktan sonra Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 77 Sokak'taki evine gitti. Gelen telefon sonrası 34 KE 8770 plakalı otomobiline binerek evden ayrılan genç, bir daha geri dönmedi. Anne Emine Gücer, oğlu eve dönmeyince yakınlarına haber vererek, oğlunu aramaya başladı. Gencin gidebileceği yerlere tek tek bakan aile, çocuklarını bulamayınca polise haber verdi.

Cezaevindeki ağabeye ziyaret

Mehmet Alperen Gücer'in yakınları, tüm aramalara rağmen genci bulamayınca cezaevinde yatan ağabeyi S.G.'yi ziyaret etti. S.G., ailesine kardeşini Burcu ve Necati isimli kişilere sormalarını söyledi. Bu kişilerle görüşen aile, bir süre sonra gelen mesaj ile şok yaşadı.

Aileyi şok eden mesaj

Aileye iddiaya göre, Bitlis'te bulunan bir telefondan, "Oğlunuzu aramayın, şehir dışına kaçırdık. Bulamazsınız" yazılı bir mesaj geldi. Mesaj üzerine numarayı arayan aile, karşı taraftan "Şaka yaptık. Oğlunuzu tanımıyoruz" cevabını aldı. Bir süre sonra aynı numarayı tekrar arayan aile telefona ulaşamadı.
Bu sabah saatlerinde ise Burç Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Göleti'nin kenarında boynundan vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Mehmet Alperen Gücer'in yakınları da olay yerine çağrıldı. Anne Emine Gücer, oğlunu teşhis etti. Polis olay yerinde yaptığı incelemede, Gücer'in vurularak göl kenarına bırakıldığını belirledi. Mehmet Alperen Gücer'in kendisine ait araç ise henüz bulunamadı.

Dün vurulmuş

Gencin cenazesi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlk incelemelerde Gücer'in dün vurulduğu belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek cenazenin, ikindi namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi. 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kayıp genç

 

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