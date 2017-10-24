5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada"ELazığ, Malatya. Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların güneydoğu ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor"denildi.

Açıklamada, rüzgarın Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesiminde güneybatılı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Kamil Cankılıç