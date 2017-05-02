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5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için orta ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

02 Mayıs 2017 11:02

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, gündüz sıcaklıklarında 2-3 derecelik bir düşüş beklenmektedir"denildi.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olmasının beklenmesi nedeniyle ilgililerin, olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği de ifade edildi. 

Etiketler: Adıyaman, Bingöl, elazığ, Malatya, Meteoroloji, Tunceli sağanak


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