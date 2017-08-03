Diğer
Kategoriler

5 il için sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağını bildirdi.

5 il için sıcaklık uyarısı sürüyor

03 Ağustos 2017 10:24

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmelerini istedi. 

Etiketler: Adıyaman, elazığ, hava sıcaklığı, Malatya, Meteoroloji, Tunceli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!