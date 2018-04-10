Diğer
Kategoriler

5 il için yağış uyarısı !

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Malatya,Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

5 il için yağış uyarısı !

10 Nisan 2018 10:40

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derece santigrat düşüş beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman saatte 40-50 kilometre hızla esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Yağışların Adıyaman'ın geneli ile Malatya'nın güney kesiminde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde gerçekleşebileceğini de aktaran merkez, ilgililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 

Faruk Polat

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç