5 il için yağış uyarısı !

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derece santigrat düşüş beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman saatte 40-50 kilometre hızla esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Yağışların Adıyaman'ın geneli ile Malatya'nın güney kesiminde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde gerçekleşebileceğini de aktaran merkez, ilgililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Faruk Polat