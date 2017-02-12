Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat 2017 tarihinde 5 ilde bazı ilçelere elektrik verilemeyeceğini bildirdi. Buna göre enerji verilemeyecek yerler şöyle:

ANKARA

“Ankara ili Çankaya ilçesine 10.00- 12.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle İşçi Blokları Mahallesi 1427. Sokak, Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi -Öğretmenler - Karakaş – 1476. sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Gölbaşı ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Ahiboz Mahallesi Ahiboz sokak/sokaklarına Karagedik Ercan Mahallesi Atatürk - Bağiçi Mahallesi Bağlar mevkii - Velihimmetli Bağlar - Aşağı - Karşıyaka - Veli Himmetli Mahallesi - Tulumtaş Mahallesi 2573 - 2488 - 2310 - 2301 - TedkentK.YapıKoop. - Elitler K.Y.K. - Köy İçi – Çevregöl Parlementerler Koop - Tulumtaş - Ankara sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Gölbaşı ilçesine 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Bucak Çalış Mahallesi Cami sokak/sokakları, Emirler Mahallesi’ne enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Gölbaşı ilçesine 13.00-15.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi 767 - 768 - 769 enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 10.29-12.29 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Yeşilbayır Mahallesi 1804 - 1798 - 1777/2 -1768 - 1797 - 1796 - 1772 - 1802 - 1800 - 1796/2 - 1785 - 1777/1 - 1770 - 1765 - Şehit Ali İhsan Okatan sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 12.30-14.30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Şirintepe Mahallesi 886- Fahri Korutürk Mahallesi 899 - 903 - 897/1- 899/1 - 901 - Neşet Ertaş sokak/sokaklarına, Durali Alıç Mahallesi Şehitler - 927- 938 - 931 - Neşet Ertaş - 928 - 924 - 937 sokak/sokaklarına, Boğaziçi Mahallesi 1067/2 - 1070 - 1061 - 1067/3 - 1056 - 1069 - 1064/1 - 1055 - 1080 - 1074 - 1081/2 - 1078 - 1066 - Neşet Ertaş - 1077 - 929 - 886 - 901 - 1057 - 1060/1 - 1073 - 1076 - 1081 sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Mamak ilçesine 10.00 – 12.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Saimekadın Mahallesi Mehtap Mahallesi 136 sokak/sokaklarına Hürel Mahallesi 4 - 3 - 9 - 10 - 2 - 1 - Şehit İdris Yılmaz sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Pınarbaşı Mahallesi Muammer Aksoy - Kaliteli - Kuyumcu - Kamil - 101 - Öztekin - Vatan - Oğlak - Otoriter - 100 - Özkan - Oyun - Oytun - Ortaçlar - Macun sokak/sokaklarına Atatürk Mahallesi Çiçek sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Ankara ili Sincan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle Bucak Fethiye Mahallesi Fethiye Mahallesi - Bucak Köy İçi sokak/sokaklarına, 29 Ekim Mahallesi Ahmet Koparan – 677. sokak/sokaklarına, Yenikayı Mahallesi Mülk Mahallesi İncirlik Mahallesi İlyakutMahallesi Çoğlu Mahallesi Akçaören Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi Bucuk mevkii - Eski Bucuk Küme Evleri sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

BARTIN

Bartın ili Ulus ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kumluca Bucak Hisarköy Köyü Müyesseroğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Bartın ili Ulus ilçesine 09.00 – 17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kumluca Bucak Ceyüpler Köyü Yeni Mahallesi Kumluca Bucak Akören Söküler köyü Bayıslar Mahallesi Kumluca Bucak Aksaray Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

KARABÜK

Karabük ili Merkez ilçesine 09.00 – 12.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle 100. Yıl Mahallesi 1033. - 1001. - 1002. enerji verilemeyecektir.

KIRIKKALE

Kırıkkale ili Yahşihan ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi 256.Sk - 248.Sk -247.Sk - 258.Sk - Kıbrıs - 262.Sk - İnönü - Kazım Karabekir - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

ZONGULDAK

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yeni Mahallesi Birlik - Kuşkonmaz - Kaşbaşı - Barış - Akgün - Esenlik - Uğur Mumcu - Utku - Sadık Tekin Müftüoğlu - Onur - Yabangülü - Cennet - Aydınlık sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Çaycuma ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Perşembe Bucak Perşembe köyü Keçecioğlu Mahallesi Organize Sanayi B. - Veli Köy Köyü Kayıkçılar köyü Hacıoğlu Mahallesi Kara Musa köyü Dedeler Mahallesi Su - Yeşil - Nadır sokak/sokaklarına, Kaya - Dedeler - Merkez Mahallesi Güzelyaka, Oruçlar Mahallesi, Ayvazlar Pirahmet Mahallesi, Aliköy Hatipoğlu Mahallesi, Sofular Mahallesi, Karalar Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi Cami-Taşköprü - Gümüşok - Akçay - Zincir sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 08.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Özyurt köyü Gücükler Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 10.40-12.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Özyurt Köyü Merkez Mahallesi Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 13.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Purtuloğlu köyü Kaypaklar Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Devrek ilçesine 15.40-17.40 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eğerci Bucak Purtuloğlu köyü Kadıoğlu Mahallesi Eğerci Bucak Merkez Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yazıören köyü Torunlu Mahallesi İskenderli Merkez Mahallesi Hacı Uslu Yeni Mahallesi Dilek Tepe-İnağzı Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Ereğli ilçesine 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Ortaköy Köyü Hatibler Mahallesi Hasbeyler Mahallesi Yeni Mahallesi Köseler Mahallesi Çollar Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 09.00-17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bucak Yahma Mahallesi Bucak Esenköy Mahallesi Bucak Fatih Mahallesi Kozlu Bucak sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.

Zonguldak ili Merkez ilçesine 12.00-17.00 saatleri arasında 3.şahıs çalışması nedeniyle Çınartepe Mahallesi Aydıntepe-Asma Mahallesi Fabrika - Abdullah Öztürk - Yeni Şehir - Poyraz enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.”