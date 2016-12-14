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5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

14 Aralık 2016 12:05

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde SODES projesinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, FETÖ/PDY üyelerinin KHK ile kapanan Sevgi Eğitim ve Hoşgörü Gönüllüleri Derneği üzerinden “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” projesi kapsamında aldıkları hibe paralarını projede kullanmayıp, zimmetlerine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen 14 şüpheliye yönelik bugün Elazığ merkezli Malatya, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, örgütün şifresi olarak kabul edilen 13 adet 1 dolar, Bank Asya hesap cüzdanları, dijital materyaller ve FETÖ’ye ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Kadınların hesaplarına yatırılan paraları almışlar
FETÖ/PDY üyesi olmaktan gözaltına alınan şüphelilerin Eğitim ve Hoşgörü Gönüllüleri Derneği üzerinden “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” projesi kapsamında yüklü miktarda hibe aldıkları ortaya çıktı. Alınan hibe karşılığında proje gereği kadınlar için alınması gereken kitapların kursiyerlere verilmediği, gezilere kursiyerlerin götürülmediği, kursiyerler yerine sahte imzalar atıldığı ve kursiyer kadınların hesaplarına yatan paraları çektirip, tekrar elden aldıkları iddia ediliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Halil İbrahim Varlı - Yunus Özhanlı

Etiketler: fetö operasyonu


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